Национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью, считает депутат Мажилиса Ермурат Бапи, передает BaigeNews.kz. Об этом он заявил на пленарном заседании палаты.

"Этот институт формирует диалог между обществом и властью", - сказал Бапи.

Он отмечает, что произошедшие политические перемены в обществе произошли при непосредственном участии граждан страны. Для того, чтобы изменения стали национальной государственной идеей, необходимо наличие точек соприкосновения двух сторон, считает Бапи.

Также он отмечает работу проводимую по возврату активов. Он считает, что это следует понимать как выполнение долга перед народом.

"Поручение Главы государства парламент оперативно принял. Есть информация, что за последние два года были возвращены около двух триллионов тенге. Возвращенные средства идут на строительство социальных объектов, необходимых населению", - сказал Бапи.

Ранее спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что происходящие реформы выводят страну на новый уровень и в системе международных отношений.