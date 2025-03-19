  • 19 Марта, 18:13
  • BAIGENEWS

Курсы валют на KASE: доллар укрепился, рубль подешевел

Данные на 15:30.

Сегодня, 16:34
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Pixabay Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: Pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 марта завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов составил 500,32 тенге, повысившись на 3,79 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,04 тенге (-0,06 тенге).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах увеличился до 68,84 тенге (+0,21 тенге).

Днем ранее средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,41 тенге.

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