Курсы валют на KASE: доллар укрепился, рубль подешевел
Данные на 15:30.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
188Фото: Pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 марта завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов составил 500,32 тенге, повысившись на 3,79 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,04 тенге (-0,06 тенге).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах увеличился до 68,84 тенге (+0,21 тенге).
Днем ранее средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,41 тенге.
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