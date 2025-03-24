  • 24 Марта, 17:30
  • BAIGENEWS

Курсы валют 24 марта: сколько стоит доллар, евро и рубль в Казахстане

Тенге и мировые валюты: курс доллара и евро на 24 марта.

Сегодня, 16:43
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: Unsplash

BaigeNews.kz рассказывает, как изменились курсы валют в крупных городах Казахстана.

На 24 марта 2025 года Национальный банк Республики Казахстан установил следующие официальные курсы валют:

  • Доллар США – 502,83 тенге

  • Евро – 545,37 тенге

  • Российский рубль – 5,95 тенге

Однако в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента курсы могут отличаться.

Астана:

  • Доллар США: покупка – 500,00 тенге, продажа – 507,00 тенге

  • Евро: покупка – 543,00 тенге, продажа – 550,00 тенге

  • Рубль: покупка – 5,69 тенге, продажа – 5,89 тенге

Алматы:

  • Доллар США: покупка – 500,42 тенге, продажа – 502,96 тенге

  • Евро: покупка – 542,97 тенге, продажа – 548,62 тенге

  • Рубль: покупка – 5,74 тенге, продажа – 5,91 тенге

Шымкент:

  • Доллар США: покупка – 501,32 тенге, продажа – 504,25 тенге

  • Евро: покупка – 544,50 тенге, продажа – 549,15 тенге

  • Рубль: покупка – 5,79 тенге, продажа – 5,86 тенге

Эксперты напоминают, что курсы валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня в зависимости от рыночных условий и спроса. Для наиболее выгодного обмена рекомендуется уточнять актуальные данные в банках и обменниках перед совершением операции.

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