Курсы валют 24 марта: сколько стоит доллар, евро и рубль в Казахстане
Тенге и мировые валюты: курс доллара и евро на 24 марта.
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BaigeNews.kz рассказывает, как изменились курсы валют в крупных городах Казахстана.
На 24 марта 2025 года Национальный банк Республики Казахстан установил следующие официальные курсы валют:
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Доллар США – 502,83 тенге
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Евро – 545,37 тенге
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Российский рубль – 5,95 тенге
Однако в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента курсы могут отличаться.
Астана:
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Доллар США: покупка – 500,00 тенге, продажа – 507,00 тенге
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Евро: покупка – 543,00 тенге, продажа – 550,00 тенге
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Рубль: покупка – 5,69 тенге, продажа – 5,89 тенге
Алматы:
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Доллар США: покупка – 500,42 тенге, продажа – 502,96 тенге
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Евро: покупка – 542,97 тенге, продажа – 548,62 тенге
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Рубль: покупка – 5,74 тенге, продажа – 5,91 тенге
Шымкент:
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Доллар США: покупка – 501,32 тенге, продажа – 504,25 тенге
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Евро: покупка – 544,50 тенге, продажа – 549,15 тенге
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Рубль: покупка – 5,79 тенге, продажа – 5,86 тенге
Эксперты напоминают, что курсы валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня в зависимости от рыночных условий и спроса. Для наиболее выгодного обмена рекомендуется уточнять актуальные данные в банках и обменниках перед совершением операции.
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