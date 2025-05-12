Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 12 мая 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Согласно данным, курс доллара США установлен на уровне 516,01 тенге, евро - 582,47 тенге, российский рубль стоит 6,26 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - предлагают свои значения покупки и продажи валют. В Алматы доллар колеблется от 517 до 519 тенге, евро - от 583 до 587 тенге, а рубль - от 6,15 до 6,23 тенге. В Астане курс доллара варьируется от 514 до 520 тенге, евро - от 581 до 588, а рубль - от 6,17 до 6,27. В Шымкенте обменные пункты предлагают доллар в диапазоне от 517 до 520 тенге, евро - от 580 до 587, рубль - от 6,14 до 6,2 тенге.