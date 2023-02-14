Курсы подготовки наблюдателей пройдут в Казахстане перед выборами

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Курсы подготовки наблюдателей со всех регионов страны планирует организовать гражданское движение "BAQYLA" в преддверии предстоящик выборов в мажилис парламента РК и маслихаты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Надо отметить, что несколько последних электоральных компаний, как парламентских, так и президентских, показали, что движение внутренних, гражданских наблюдателей, оказалось весьма динамично в своём развитии и вызывает большой интерес, в том числе у молодёжи. Даже нынешний парламентские выборы маслихатов всех уровней, как вы знаете, вызвали большой интерес у казахстанцев к выдвижению по одномандатным округам. Это значит, что мотивация наблюдателя зависит от качества выборов. Если на выборах есть высокая конкуренция, это всё вызывает большой интерес", - сказал политолог Эдуард Полетаев.

Всего по республике планируется обеспечить наблюдение за выборами 2300 избирательных участков, с привлечением около 3000 независимых наблюдателей в 25 городах.

"В принципе, гражданское наблюдение на выборах в большинстве стран мира распространено и является зарекомендовавшим себя инструментом в ходе избирательного процесса. Есть, конечно, определенные проблемы. Они связаны со слабой подготовкой наблюдателей, причем тех, кто идёт от политических партий или самих кандидатов. А наше движение, имея определенный опыт, может готовить не только наблюдателей, идущих от нас, но и тех, кто может оказаться наблюдателями тех или иных кандидатов. Это не просто обучение или краткий инструктаж, это полноценные блоки, которые давно разработаны", - сказал политолог.

Эдуард Полетаев добавил, что наблюдателям нужно знать не только свои права и обязанности. Они должны уметь отстаивать свою точку зрения, знать, как вести себя в нестандартной ситуации.

"Я думаю желание стать наблюдателем – это рост гражданской позиции. Тем более наблюдатель имеет определённый статус. Что касается молодёжи, то студентам юридических вузов, международникам и политологам обязательно надо поучаствовать в качестве наблюдателя, чтобы понять систему", - отметил он.

Политик Дос Кошим считает, что наблюдение за выборами не ограничивается однодневными действиями на избирательном участке. Участвуя в наблюдении за выборами, люди формируют собственные гражданско-политические взгляды и вносят вклад в изменение избирательной системы в стране.

"Власти вносят несколько изменений в сторону усиления прозрачности и гласности избирательной системы, что делает процесс наблюдения над выборами более эффективным. Также известно, что правоохранительные органы страны неохотно блокируют нарушения в ходе выборов. Следовательно, недостаточно, чтобы наблюдатели владели избирательным правом и знали свои права, им также нужен характер", - считает политик.

Особое внимание на выборах в этом году уделено проблемным городам и важным участкам наблюдения. В день выборов центральный штаб помимо освещения ситуации на избирательных участках будет проводить ежечасовые брифинги, организует онлайн трансляции из регионов, будет публиковать и тиражировать посты и видео в социальных сетях, выявлять дезинформацию, комментировать особые ситуации, формировать общественное мнение о ходе голосования и итогах выборов в целом.

Напомним, общественное движение "BAQYLA" проводит наблюдение в региональных штабах, включающих избирательные участки, чтобы проследить за соблюдением избирательных процедур на выборах в мажилис парламента РК и маслихаты, которые пройдут в стране 19 марта 2023 года.

Работа сети территориальных наблюдателей ведется через Центральный штаб в Алматы и региональные штабы, расположенных в 17 городах страны. Общественное движение уже наблюдало за ходом голосования в 27 городах на внеочередных президентских выборах 2022 года.