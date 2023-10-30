Курсы по профилактике суицида и насилия пройдут 3,5 тысячи казахстанских педагогов

До конца 2023 года около 3500 педагогов пройдут специальные обучающие программы, направленные на предотвращение нарушений детей, а также на создание благоприятной воспитывающей среды в организациях образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации ведомства, с начала года уже более 7400 педагогов из различных регионов страны получили необходимые знания и навыки.

Обучение будет проходить в онлайн и офлайн форматах и охватит руководителей, педагогов и педагогов-психологов средних школ.

Как отметили в минпросвещения, реализация Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы активно продолжается, охватывая ключевые аспекты государственной политики в области безопасности несовершеннолетних.