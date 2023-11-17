  • 17 Ноября, 19:52
  • BAIGENEWS

Курсы доллара и евро выросли в Казахстане перед выходными

Сегодня, 18:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18
120
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Курсы доллара и евро стали выше, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 1,30 тенге и составил 462,83 тенге.

В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 466,5 тенге, Алматы - 467,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 502,3 тенге. Курс российского рубля - 5,19 тенге, китайского юаня - 63,72 тенге.

Самое читаемое

Наверх