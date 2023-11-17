Курсы доллара и евро выросли в Казахстане перед выходными
Сегодня, 18:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:18Сегодня, 18:18
120Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Курсы доллара и евро стали выше, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 1,30 тенге и составил 462,83 тенге.
В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 466,5 тенге, Алматы - 467,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 502,3 тенге. Курс российского рубля - 5,19 тенге, китайского юаня - 63,72 тенге.
Самое читаемое
- Даже на корм не берут: склады костанайских аграриев завалены неклассной пшеницей
- Новый ледовый комплекс в Кокшетау стал объектом земельного спора
- Новую школу открыли в одном из сёл Жамбылской области
- Сборная Казахстана по футболу переезжает из Астаны
- 20-миллионного жителя Казахстана, родившегося в Талдыкоргане, назвали Айсултан