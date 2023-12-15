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Курсы доллара и евро выросли перед праздниками в Казахстане

Сегодня, 17:48
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 1,92 тенге и составил 457,54 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны перед праздничными выходными курс американской валюты составляет 461 тенге, Алматы - 460,9 тенге.

Изменился и курс евро, он вырос до 502,58 тенге.

Курс российского рубля по итогам торгов - 5,13 тенге, китайского юаня - 64,29 тенге.

Ранее в Минфине сообщили о временном закрытии пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе.

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