Курсы доллара и евро выросли перед праздниками в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 1,92 тенге и составил 457,54 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны перед праздничными выходными курс американской валюты составляет 461 тенге, Алматы - 460,9 тенге.

Изменился и курс евро, он вырос до 502,58 тенге.

Курс российского рубля по итогам торгов - 5,13 тенге, китайского юаня - 64,29 тенге.

Ранее в Минфине сообщили о временном закрытии пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе.