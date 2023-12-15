Курсы доллара и евро выросли перед праздниками в Казахстане
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
102Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 1,92 тенге и составил 457,54 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны перед праздничными выходными курс американской валюты составляет 461 тенге, Алматы - 460,9 тенге.
Изменился и курс евро, он вырос до 502,58 тенге.
Курс российского рубля по итогам торгов - 5,13 тенге, китайского юаня - 64,29 тенге.
Ранее в Минфине сообщили о временном закрытии пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе.
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