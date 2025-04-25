Курсантов после драки отчислили из Академии гражданской защиты
Они пытались через суд восстановиться на учёбе.
Сегодня, 06:33
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Сегодня, 06:33Сегодня, 06:33
178Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Бывшие курсанты подали иск к Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, расположенной в Кокшетау, передает BaigeNews.kz.
Они хотели через суд добиться признания незаконным приказа об их отчислении и восстановиться на учёбе. Их отчислили 5 декабря 2024 года.
"Причина отчисления – совершение курсантами дисциплинарного проступка, выразившегося в причинении телесных повреждений друг другу и применение нецензурной брани, в ходе выяснений отношений между собой", – рассказали в суде Кокшетау.
Суд иск не удовлетворил. Суд посчитал, что курсанты нарушили принятую присягу, не соблюдали служебную и трудовую дисциплину, а также требования Этического кодекса.
Решение суда не вступило в законную силу.
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