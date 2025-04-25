Бывшие курсанты подали иск к Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, расположенной в Кокшетау, передает BaigeNews.kz.

Они хотели через суд добиться признания незаконным приказа об их отчислении и восстановиться на учёбе. Их отчислили 5 декабря 2024 года.

"Причина отчисления – совершение курсантами дисциплинарного проступка, выразившегося в причинении телесных повреждений друг другу и применение нецензурной брани, в ходе выяснений отношений между собой", – рассказали в суде Кокшетау.

Суд иск не удовлетворил. Суд посчитал, что курсанты нарушили принятую присягу, не соблюдали служебную и трудовую дисциплину, а также требования Этического кодекса.

Решение суда не вступило в законную силу.