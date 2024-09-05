Курсанта академии в Кокшетау подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
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Курсанта Академии гражданской защиты, расположенной в Кокшетау, подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
По информации, которую распространили в Сети, преступление произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау.
В пресс-службе самой Академии, готовящей будущих спасателей, сообщили, что заявление в отношении курсанта поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
"По факту изнасилования несовершеннолетней начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. Ведётся следствие. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
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