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Курсанта академии в Кокшетау подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Сегодня, 00:06
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:06
Сегодня, 00:06
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Курсанта Академии гражданской защиты, расположенной в Кокшетау, подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv

По информации, которую распространили в Сети, преступление произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау.

В пресс-службе самой Академии, готовящей будущих спасателей, сообщили, что заявление в отношении курсанта поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

"По факту изнасилования несовершеннолетней начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. Ведётся следствие. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

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