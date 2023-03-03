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  • Курсант Военного института Сухопутных войск найден мёртвым в Алматы
inform.kz Сегодня, 09:04
164
Сегодня, 09:04
164
Фото: inform.kz

Курсант Военного института Сухопутных войск найден мёртвым в Алматы

Тело курсанта первого курса без признаков жизни обнаружили сегодня, 3 марта, на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками РК", - говорится в сообщении. 

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК страны не подлежит разглашению в интересах следствия.

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#курсант #военный институт
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:04
164
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