Курсант Военного института Сухопутных войск найден мёртвым в Алматы

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Тело курсанта первого курса без признаков жизни обнаружили сегодня, 3 марта, на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками РК", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК страны не подлежит разглашению в интересах следствия.