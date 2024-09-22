Курсант пограничной академии КНБ погиб в Алматы

В Алматы ночью 22 сентября при невыясненных обстоятельствах погиб курсант пограничной академии КНБ, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о самоубийстве 19-летнего парня появилась в социальных сетях. Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык.