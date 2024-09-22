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Курсант пограничной академии КНБ погиб в Алматы

Сегодня, 13:12
АВТОР
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msn.com Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Фото: msn.com

В Алматы ночью 22 сентября при невыясненных обстоятельствах погиб курсант пограничной академии КНБ, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о самоубийстве 19-летнего парня появилась в социальных сетях. Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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