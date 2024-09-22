Курсант пограничной академии КНБ погиб в Алматы
Сегодня, 13:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:12Сегодня, 13:12
66Фото: msn.com
В Алматы ночью 22 сентября при невыясненных обстоятельствах погиб курсант пограничной академии КНБ, передаёт BaigeNews.kz.
Информация о самоубийстве 19-летнего парня появилась в социальных сетях. Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык.
"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Самое читаемое
- Смерть 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах расследуют в Алматы
- Али Ахмедов встал после нокдауна и побил чемпиона с 22 победами
- Скандалом с потасовкой закончился сеанс экстрасенса Кашпировского
- "Готовят покушение на меня": муж основательницы Wildberries сделал заявление
- Пьяная женщина танцевала на перекрёстке в Астане