Курсант из Казахстана блестяще выступил на олимпиаде по иностранному языку в Армении

Фото: Минобороны РК

Казахстанец показал свои знания иностранного языка в Армении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Состязание знатоков английского языка в рамках VII Международной олимпиады курсантов высших образовательных организаций государств — участников СНГ прошло в городе Дилижан.

В нем приняли участие курсанты военных вузов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Казахстан на международной олимпиаде представили курсанты Военного института Сухопутных войск.

"Во втором туре в письменном конкурсе, где проверялись навыки восприятия иностранной речи, хороший уровень знаний показал Нурдаулет Мурат, — прокомментировала выступление первокурсника Военного института Сухопутных войск руководитель команды майор Жанар Дуйсенбекова.

Состязание состояло из четырех туров и предполагало как индивидуальную, так и командную работу.