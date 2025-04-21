Курс валют 21 апреля: рубль немного укрепился, доллар стабилен
Что происходит на рынке валют?
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
60Фото: Pixabay
21 апреля на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) курс доллара показал незначительное снижение. Средневзвешенный курс составил 521,53 тенге, что на 0,6 тенге ниже предыдущего значения, передаёт BaigeNews.kz.
Российский рубль, напротив, немного укрепился: его курс вырос до 6,44 тенге (+0,02). Торги по китайскому юаню в понедельник не проводились из-за праздника в Китае.
В обменных пунктах страны курс доллара варьируется в пределах 520,1–522,7 тенге, рубля — 6,29–6,41 тенге. При этом курс евро превысил 600 тенге: в обменниках его продают по 597–603 тенге.
Утром цена за доллар варьировалась в обменниках от 523 до 527 тенге.
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