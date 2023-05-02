Курс тенге за апрель ослаб - Нацбанк

По итогам апреля курс тенге ослаб на 0,1 процента, до 453,21 тенге за доллар США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 164 до 152 миллиона долларов США. Общий объем торгов составил три миллиарда долларов США.

К слову, продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 миллионов долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

"Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 600 миллионов долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20 процентов от общего объема торгов и не более 30 миллионов долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - говорится в сообщении.

Отметим, в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30 процентов Нацбанк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 240 миллонов долларов США или порядка 8 процентов от общего объема рынка.

Валютных интервенций в апреле финрегулятор не проводил.

Как сообщили в Нацбанке, в мае фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов, предварительно в мае Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 800 миллионов долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае ожидается в размере от 200 до 250 миллионов долларов США.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.