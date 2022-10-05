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Курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться - эксперт
Глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше считает, что курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться, передаёт BaigeNews.kz.
"Да, действительно, при прочих равных условиях курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться. Пока мы видели укрепление российского рубля по отношению к доллару в последние месяцы. И это основной фактор, который определяет ситуацию с тенге в Казахстане. В какой-то степени влияет на инфляцию. Имеется, конечно, влияние со стороны тех людей, которые приезжают из России в Казахстан. Пока полной картины у нас нет. Мы данные не видели, поскольку явление недавнее. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если взять последний месяц, то действительно есть фактор, который более активно оказывает влияние на обменный курс между тенге и российским рублем", - сказал эксперт.
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