Курс рубля к тенге ослаб до минимума с марта 2022 года

Фото: uralskweek.kz

Российская валюта подешевела до минимума с конца марта 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

14 июня 2023 года официальная стоимость рубля в Казахстане составила 5,35 тенге. Это на 1,5 процента, или 0,08 тенге меньше, чем днём ранее. Аналитики отмечают, что нынешний уровень – самый низкий с 30 марта 2022 года, когда спрос на российскую валюту после резкого спада только начал восстанавливаться.

Таким образом с начала месяца национальная валюта укрепилась к рублю на 4,1 процента (0,23 тенге), а с начала года рост этот показатель вырос на 16,8 процента, или 1,08 тенге.

Котировка валютной пары тенге/рубль определяется исходя из курса каждой валюты к доллару. Накануне, 13 июня, курс доллара на Московской бирже, поднявшись на 1,8 процента, впервые с апреля 2022 года достиг 84,15 рубля. Как полагают эксперты, причина этого может заключаться в том, что в Россию стало поступать меньше валютной выручки, тогда как интерес импортёров к доллару, наоборот, усилился.

Между тем по отношению к доллару национальная валюта за сутки ослабла на 0,3 процента (1,3 тенге), евро – на 0,5 процента (2,48 тенге).