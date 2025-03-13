В Алматы был учрежден Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Интересно, что за последние несколько лет сотрудничество между Казахстаном и Афганистаном усилилось. Только за 2024 год товарооборот между странами составил более 470 млн долларов, а подписанная Дорожная карта развития предполагает его увеличение до $3 млрд. Чем интересен Афганистан странам ЦА, зачем создали такой центр, и таит ли какие-то риски афганский вопрос для региона в принципе, читайте в материале BaigeNews.kz.

Афганистан, страна с богатой, но часто трагической историей, остается ключевым игроком в геополитическом ландшафте Центральной Азии. Его будущее тесно связано с судьбой региона, и Казахстан, наряду с другими странами ЦА, понятное дело сталкивается как с возможностями, так и с рисками, связанными с афганским фактором.

Торговые связи с Казахстаном

За последние несколько лет сотрудничество между Казахстаном и Афганистаном усилилось. За 11 месяцев 2024 года товарооборот между странами составил $477,2 миллионов ​​долларов. Мы экспортировали в Афганистан продукцию более чем на 640 миллионов долларов, в основном это мука, природный газ, удобрения, подсолнечное масло. В этом году Казахстан планирует экспортировать в Афганистан автомобили. Импорт из Афганистана за этот период составил 16,7 миллионов долларов. К нам завозят: ковры, нефрит, соки, фрукты, минеральную воду и алюминиевые изделия.

В 2024 году страны закрепили сотрудничество Дорожной картой для увеличения взаимного товарооборота до 3 миллиардов долларов. Согласно документу будут развиваться такие сферы как: банковская, торгово-промышленная, гуманитарная, социальная, горно-металлургическая, транспорт и логистика, цифровизация, туризм и энергетический сектор.

Кроме того, Казахстан планирует принять участие в проекте строительства железных дорог Афганистана "Тургунди – Герат – Кандагар – Спин Болдак" и "Мазари – Шариф – Харлачи", развивать сотрудничества в сфере химической промышленности, увеличить экспорт аммофоса.

В целом отношения Казахстана и Афганистана уже развиваются по многим позициям. Поэтому появление Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в перспективе вполне может содействовать развитию сотрудничества между странами и координировать политические и экономические процессы.

Центр ООН по ЦА и Афганистану призван координировать экономическое развитие, управление ресурсами и социальную справедливость, а также решать проблемы, связанные с вынужденной миграцией из Афганистана, создавая устойчивые условия для возвращения беженцев в страну. Устойчивое развитие в Афганистане, как один из ключевых пунктов центра, напрямую влияет на безопасность региона.

Политолог, доктор PhD Мурад Шамилов считает, что решение о создании Регионального центра ООН по ЦУР в Алматы не только подтверждает растущий международный статус Казахстана, но и открывает новые возможности для региона в контексте глобальной политики и геоэкономики. А также открывает новые горизонты для регионального сотрудничества, экономического роста и устойчивого развития, что, в свою очередь, способствует стабильности и процветанию всего региона.

"Этот шаг можно рассматривать как важное достижение не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии, где растет интерес к вопросам устойчивого развития и экономической интеграции. Принятие инициативы Казахстана на международном уровне отражает усилия страны укрепить свою позицию как регионального лидера, готового предложить решения для глобальных и локальных вызовов. В условиях меняющегося мирового порядка, когда баланс сил переходит от доминирования отдельных держав к многополярности, такая инициатива усиливает роль Казахстана как связующего звена между различными геополитическими центрами силы", - отмечает Мурад Шамилов.

Кроме того, по мнению политолога, Региональный центр станет важным инструментом для обмена передовыми технологиями, знаниями и опытом в области устойчивого развития, что, в свою очередь, поможет привлечь инвестиции и повысить экономическую конкурентоспособность региона. В перспективе Казахстан, обладая стратегически выгодным расположением и развивающимся деловым климатом, станет не только центром инноваций, но и важным катализатором экономической динамики в Центральной Азии.

Чем интересен Афганистан странам ЦА?

Для Казахстана и других стран региона Афганистан интересен по нескольким причинам:

- во-первых, Афганистан является важным узлом для транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Южной и Юго-Западной Азией;

- во-вторых, с Афганистаном можно выгодно развивать сотрудничество в торговле, энергетике и инфраструктуре;

- в-третьих, безопасность Афганистана напрямую связана с безопасностью стран ЦА, поэтому решение афганского вопроса предотвращает распространение экстремизма и преступности.

Создание Регионального центра в Алматы, считает Шамилов, может сыграть важную роль в интеграции Афганистана в региональную экономику и обеспечении безопасности, а привлечение стран Центральной Азии к этому процессу будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане и укреплению экономической устойчивости всего региона.

"Интерес к Центральной Азии со стороны США, России, Китая, Ирана и Европейских стран только возрастает. Казахстан стремится быть не только ключевым экономическим партнером, но и важным игроком в процессе глобальной интеграции, что усиливает его стратегическое значение", - отмечает Мурад Шамилов.

Политический аналитик, директор Центра политических исследований Айдар Амребаев тоже считает создание такого центра в Казахстане - весьма прагматичным и правильным решением, в первую очередь для того, чтобы приблизить глобальные ресурсы и возможности международного сотрудничества к решению региональных проблем.

"Инициатива президента по открытию ЦУР в Алматы отвечает реальным потребностям местного населения и нашего региона. Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии, его отделение от региона приводило и приводит к возникновению разного рода коллизий, в частности включение Афганистана, как части Южной Азии, регион исламского доминирования, тогда получается, что он отрывается от судьбы всего региона ЦА. Поэтому намерения ООН справедливы и прагматичны", - объясняет политолог.

Он полагает, что разумно было бы включить Афганистан в цепочки экономического развития (транспортные коридоры, кластеры экономики), ведь исторически Афганистан тоже занимал свое место в региональном разделении труда.

"В Казахстане было развито животноводство, производство зерна, муки, в Таджикистане и Узбекистане – хлопководческое производство, Афганистан славился развитым овощеводством, добычей драгоценных камней, ковроткачеством и т.д. И теперь Региональный центр может позволить возобновить гармоничное разделение труда между странами и включить Афганистан в это русло, чтобы он был не только точкой риска для Центрально-Азиатского региона, а равноправным членом со своими экономическими и хозяйственными возможностями", - считает Айдар Амребаев.

По мнению политолога, именно с этой целью Афганистан вовлекается в поле созданного центра. Кроме того, к стране действительно есть интерес со стороны стран ЦА.

"У Казахстана с Афганистаном и сейчас есть определенные контакты. Студенты из Афганистана, получая у нас образование, осваивают мирные профессии, которые создадут новые возможности для сотрудничества между странами. Также Казахстан себя позиционирует как средняя держава, ответственная не только за себя, но и за конструктивное, позитивное региональное развитие. Эту миссию наша страна исполняет. Ну и Казахстану очень важно открывать новые рынки, развивать еще одно диверсифицированное направление поставки отечественных товаров", - отмечает Айдар Амребаев.

По мнению научного сотрудника Центра политических исследований, политолога Талгата Исмагамбетова, если будет налажена железнодорожная и транспортная сеть в Афганистане, торговля вырастет не только внутри исламской республики, но и между другими странами.

"В будущем Казахстан мог бы продвигать свои наработки по развитию цифровизации в страны ЦА, в том числе Афганистану. Афганистан мог бы импортировать к нам овощи и фрукты, увеличивая объемы поставок", - считает политолог.

Еще один важный и очевидный момент: Казахстан заинтересован в переходе Афганистана к международным транспортным коридорам. Через морские порты Пакистана (Карачи, Гвадар) для нас открываются рынки Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии, Индийского океана. Афганистан заинтересован в транзите своих товаров в Китай через Казахстан. Создание логистического хаба для афганских товаров для транспортировки по маршруту Китай – Казахстан – Афганистан позволило бы значительно удешевить логистику перевозок. За 6 месяцев 2024 года объем транзитных автоперевозок из Афганистана через Казахстан увеличился по сравнению с 2023 годом и составив более 5000 тонн.

Острые вопросы

Несмотря на потенциал, афганский вопрос таит в себе и ряд рисков, например, в отношении безопасности региона, экономических последствий и гуманитарных кризисов.

Возвращение к хаосу в Афганистане может спровоцировать новые волны экстремизма, миграции и нестабильности в Центральной Азии. Неустойчивая ситуация в Афганистане может негативно повлиять на экономическую стабильность региона, особенно в сфере транзита и торговли. Проблемы с продовольствием, здравоохранением и образованием могут привести к новым гуманитарным кризисам, влияющим на все страны региона.

Между Казахстаном Афганистаном налажены отношения, например, в обеспечении тем же продовольствием, в обучении группы афганских студентов - и все это, по мнению Талгата Исмагамбетова, ставит вопрос в необходимости координации, для того чтобы минимизировать возможные сложности. И региональный центр вполне может заняться этой координацией и контролем.

"Афганистан вызывает интерес у всех стран ЦА. С Казахстаном пограничные вопросы не стоят остро, так как мы не имеем общей границы, но есть водные вопросы, энергетические, продовольственные и гуманитарного характера. Есть критический водный вопрос у Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, где проходит река Амударья. Получается, с одной стороны мы вовлечены в эту проблему, как часть региона, с другой - ситуацию можем оценивать нейтрально, так как напрямую она нас не касается. Но климатические изменения, миграционные процессы в регионе необходимо контролировать. Рядом с Афганистаном находится еще одно проблемное в экономическом смысле государство – Пакистан, поэтому, конечно, такая организация как ООН не могла остаться без внимания к региону. Внутриафганские проблемы тоже могут сказаться на ближайших государствах ЦА – это проблемы трансграничного характера, торгово-экономическое сотрудничество", - поясняет политолог.

Благодаря такому региональному центру, можно более целенаправленно понять, какие проблемы существуют внутри самого Афганистана и изучать их, чтобы во время реагировать. К ним можно отнести проблемы инклюзивности, недостаточной представленности этнических меньшинств Афганистана в государственных органах, и прочее. Также в случае возникновения водных, энергетических, пограничных проблем центр мог бы более оперативно получать информацию и анализировать ее.

Афганистан, по мнению экспертов, интересен и Европейским странам.

"В первую очередь, интерес Европейских стран в том, чтобы не было очага беспокойства, но с другой стороны их также волнует, чтобы внутренняя проблема инклюзивности была решена. Повышение социального положения женщин уже даже в арабских странах решается, а Афганистан резко двинулся назад, после прихода талибов. Важно, чтобы после талибов не пришли крайне фундаменталисткие группировки, по типу ИГИЛ, но это маловероятно", - говорит Талгат Исмагамбетов.

Также эксперт считает, с точки зрения логистических путей, Афганистан больше интересен Туркменистану. Потому как в случае полного консенсуса всех этнических и социальных групп в Афганистане, возможно, был бы трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Казахстан же в долгосрочной перспективе заинтересован в том, чтобы Афганистан не был источником нестабильности.

Таким образом, Афганистан является важным фактором для будущего Центральной Азии, а создание Регионального центра по ЦУР в Алматы является значимым шагом в направлении сотрудничества и устойчивого развития. Для Казахстана и других стран региона важно активное участие в процессах урегулирования ситуации в Афганистане, направленное на создание устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал афганского государства во благо всего региона. Важно понимать, что успех регионального сотрудничества в решении афганской проблемы зависит от совместных усилий и гибкости в подходе.