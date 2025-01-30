В Астане проходит встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе переговоров главы правительств обсудили вопросы реализации договоренностей, которые были ранее достигнуты между президентами двух стран, Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов.

“Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина двустороннее сотрудничество выведено на качественно новый уровень. Государственный визит Президента России в Казахстан в ноябре прошлого года вновь подтвердил союзнический характер отношений между нашими странами. Важная задача двух правительств – обеспечить полноценную практическую реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе увеличение объема двусторонней торговли до 30 млрд долларов”, - отметил Олжас Бектенов.

На встрече стороны рассмотрели планы по углублению взаимного сотрудничества в сфере торговли, экономики, науки и культуры. Основное внимание было уделено промышленной кооперации, сельскому хозяйству, энергетике и транспорту.

Отметим, Россия по-прежнему остается одним из главных торговых партнеров Казахстана. В 2024 году объем взаимной торговли достиг 24,2 миллиарда доллара. В рамках обсуждений стороны обратили внимание на важность расширения ассортимента товаров, поставляемых между странами, и углубление кооперации в ключевых отраслях экономики станут основой для дальнейшего роста двусторонних отношений.

Напомним, 30-31 января Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, на котором будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств – членов ЕАЭС, функционирования евразийского рынка, макроэкономической ситуации и реализации совместных инициатив.

31 января Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии 7-го цифрового форума Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры". Мероприятие объединит государственных деятелей, экспертов, учёных и предпринимателей для обсуждения инноваций и передовых технологий, определяющих будущее цифровой трансформации в ключевых отраслях экономики.