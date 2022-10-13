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  • Курс на 20 миллионов: население Казахстана выросло ещё на 160 тысяч человек
pixabay.com Сегодня, 16:23
469
Фото: pixabay.com

Курс на 20 миллионов: население Казахстана выросло ещё на 160 тысяч человек

За январь-август 2022 года численность казахстанцев составила 19666,8 миллиона человек, что больше на 163,7 тысячи человек или на 0,8 процента, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики.

Численность населения страны по данным нацбюро на 1 апреля 2022г. составляла 19 178,8 тысячи человек.

Кроме того, пресс-служба бюро привела данные о естественном движении и миграции населения за эти восемь месяцев.

Естественное движение населения

  • 12 131,1 тысячи и 7 535,7 тысячи — количество городского и сельского населения в стране. Это 61,7 процента и 38,3 процента казахстанцев соответственно;
  • 172,4 тысячи человек — естественный прирост населения;
  • Коэффициент естественного прироста на 1000 человек составил 13,19;
  • 263,8 тысячи человек — родилось по данным ЗАГСов. Это на 11 процента меньше, чем за тот же период 2021 года;
  • 91,4 тысячи человек — умерло. Это на 22,3 процента меньше, чем за тот же период 2021 года;

2 208 младенцев — умерло, не дожив до года. Это на 5,8 процента меньше, коэффициент смертности — 8,37 случаев на 1000 родившихся;

Миграция

  • 9 595 человек — прибыло в Казахстан;
  • 18 275 человек — выехало из страны;
  • -8 680 человек — сальдо миграции;
  • 84,4 процента — доля прибывших из стран СНГ;
  • 2,1 процента — на столько сократилась численность внутренних мигрантов;
  • 24 711 человек — прибыло в Алматы;
  • 22 960 человек — прибыло в Астану;
  • 2 154 человека — прибыло в Шымкент.
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#статистика #демография #Казахстан
Журналист
Сегодня, 16:23
469
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