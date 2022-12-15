Курс евро обновил максимум в паре с тенге с апреля

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Курс евро в Казахстане обвинил максимум за последние 10 месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Официальный курс европейской валюты на 15 декабря составляет 499,49 тенге. Это максимум с 8 апреля 2022 года.

Официальная стоимость доллара – 468,52 тенге. За неделю американская валюта подешевела более, чем на пять тенге. Как итог: разница в курсе между двумя валютами впервые с 10 июня превысила 30 тенге - евро стоит дороже на 30,97 тенге. 1 декабря разница была чуть более 16,7 тенге. А 11 ноября, чуть более месяца назад, евро стоил дешевле доллара.