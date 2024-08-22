  • 22 Августа, 18:55
  • BAIGENEWS

Курс доллара значительно вырос в Казахстане

Сегодня, 17:54
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: baigenews.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос сразу на 2,55 тенге и составил 479,15 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 480,5 тенге. 

Курс евро по итогам торгов - 534 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 67 тенге.

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