Курс доллара значительно вырос в Казахстане
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
110Фото: baigenews.kz
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос сразу на 2,55 тенге и составил 479,15 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 480,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 534 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 67 тенге.