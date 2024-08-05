Курс доллара значительно вырос в Казахстане

Курс доллара в Казахстане вырос сразу на три тенге после выходных, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 477,6 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 480,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 523,33 тенге, российского рубля - 5,62 тенге, китайского юаня - 66,86 тенге.