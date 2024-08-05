  • 5 Августа, 18:14
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Курс доллара значительно вырос в Казахстане

Сегодня, 17:17
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baigenews.kz Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара в Казахстане вырос сразу на три тенге после выходных, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 477,6 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 480,1 тенге. 

Курс евро по итогам торгов - 523,33 тенге, российского рубля - 5,62 тенге, китайского юаня - 66,86 тенге.

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