Курс доллара значительно вырос в Казахстане
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
133Фото: baigenews.kz
Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки рост составил 2,71 тенге, за месяц - 27,27 тенге. В итоге средневзвешенный курс - 475,41 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, Алматы - 476,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил 513,21 тенге, российского рубля - 5,39 тенге, китайского юаня - 65 тенге.
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