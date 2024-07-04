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Курс доллара значительно вырос в Казахстане

Сегодня, 19:50
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baigenews.kz Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки рост составил 2,71 тенге, за месяц - 27,27 тенге. В итоге средневзвешенный курс - 475,41 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, Алматы - 476,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 513,21 тенге, российского рубля - 5,39 тенге, китайского юаня - 65 тенге.

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