Курс доллара значительно вырос в Казахстане

Сегодня, 19:50

Сегодня, 19:50

Курс доллара вновь вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки рост составил 2,71 тенге, за месяц - 27,27 тенге. В итоге средневзвешенный курс - 475,41 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, Алматы - 476,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 513,21 тенге, российского рубля - 5,39 тенге, китайского юаня - 65 тенге.