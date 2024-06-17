Курс доллара значительно вырос в Казахстане
Сегодня, 17:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
132Фото: baigenews.kz
Курс доллара вырос более чем на два тенге после выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, средневзвешенный курс американской валюты составил 453,06 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 457 тенге, Алматы - 455 тенге.
Курс евро - 485,56 тенге, российского рубля - 5,11 тенге, китайского юаня - 62,27 тенге.
Самое читаемое
- Мать-одиночка из Семея исполнила мечту детства и стала медиком в 51 год
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом
- "Пациенты все помнят": врачи Алматы рассказали о рабочих буднях
- Шымкентский бизнесмен попал под суд за продажу несуществующего молока
- ИИН родственников хотят вносить в личные дела госслужащих в Казахстане