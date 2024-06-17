Курс доллара значительно вырос в Казахстане

Курс доллара вырос более чем на два тенге после выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, средневзвешенный курс американской валюты составил 453,06 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 457 тенге, Алматы - 455 тенге.

Курс евро - 485,56 тенге, российского рубля - 5,11 тенге, китайского юаня - 62,27 тенге.