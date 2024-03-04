Курс доллара значительно вырос в Казахстане
Сегодня, 20:46
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Сегодня, 20:46Сегодня, 20:46
113Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Курс доллара вырос почти на 2,07 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 453,22 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 455 тенге, в Алматы - 454,3 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 492,21 тенге, российского рубля 4,95 тенге, китайского юаня - 62,74 тенге.
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