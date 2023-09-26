Курс доллара значительно вырос в Казахстане
Вчера, 17:58
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Вчера, 17:58Вчера, 17:58
504Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара за сутки вырос более чем на три тенге и составил 477 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За месяц американская валюта прибавила почти 13 тенге.
В обменниках Астаны и Алматы доллар продают по 480 тенге.
Курс евро по итогам торгов на бирже составил 504,57 тенге, рубля - 4,95 тенге, юаня - 65 тенге.
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