Курс доллара значительно вырос в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара за сутки вырос более чем на три тенге и составил 477 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За месяц американская валюта прибавила почти 13 тенге.

В обменниках Астаны и Алматы доллар продают по 480 тенге.

Курс евро по итогам торгов на бирже составил 504,57 тенге, рубля - 4,95 тенге, юаня - 65 тенге.