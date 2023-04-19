Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 18:12
167
Сегодня, 18:12
167
Фото: pixabay.com

Курс доллара значительно вырос в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара вырос почти на пять тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 17:00 курс поднялся на 4,51 тенге и составил 455,59 тенге.

Курс евро поте вырос и составил 501,46 тенге. Курс российского рубля - 5,6 тенге, китайского юаня - 65,86 тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:12
167
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх