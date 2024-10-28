Курс доллара значительно вырос после выходных в Казахстане

Курс доллара вырос более чем на три тенге после выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты стал выше на 3,18 тенге и составил 488,31 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 491 тенге, Алматы - 491,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 526,36 тенге, российский рубль - 5 тенге, юань - 68,14 тенге.