Курс доллара значительно вырос после выходных в Казахстане
Сегодня, 18:33
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Сегодня, 18:33Сегодня, 18:33
194Фото: baigenews.kz
Курс доллара вырос более чем на три тенге после выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты стал выше на 3,18 тенге и составил 488,31 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 491 тенге, Алматы - 491,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 526,36 тенге, российский рубль - 5 тенге, юань - 68,14 тенге.
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