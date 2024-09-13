Курс доллара значительно вырос перед выходными в Казахстане
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
91Фото: baigenews.kz
Курс доллара в Казахстане приближается к отметке в 480 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс за сутки вырос на 1,85 тенге и составил 479,51 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 482 тенге, Алматы - 481,9 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 531,65 тенге, российского рубля - 5,27 тенге, китайского юаня - 67,35 тенге.