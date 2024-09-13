Курс доллара значительно вырос перед выходными в Казахстане

Курс доллара в Казахстане приближается к отметке в 480 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс за сутки вырос на 1,85 тенге и составил 479,51 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 482 тенге, Алматы - 481,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 531,65 тенге, российского рубля - 5,27 тенге, китайского юаня - 67,35 тенге.