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Курс доллара значительно вырос перед выходными в Казахстане

Сегодня, 18:52
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара в Казахстане приближается к отметке в 480 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс за сутки вырос на 1,85 тенге и составил 479,51 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 482 тенге, Алматы - 481,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 531,65 тенге, российского рубля - 5,27 тенге, китайского юаня - 67,35 тенге.

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