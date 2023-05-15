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pixabay.com Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58
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Фото: pixabay.com

Курс доллара значительно вырос на торгах в Казахстане

Курс доллара вырос более чем на 4 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составил 450,53 тенге, поднявшись за день на 4,28 тенге.

Курс российского рубля составил - 5,72 тенге, евро - 490,95 тенге, китайского юаня - 64,44 тенге.

 

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Сегодня, 18:58
284
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