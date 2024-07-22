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Курс доллара заметно снизился в Казахстане

Сегодня, 20:19
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baigenews.kz Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на пять тенге и составил 473,16 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 477 тенге, Алматы - 475,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 515,5 тенге, российского рубля - 5,39 тенге, китайского юаня - 64,86 тенге.

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