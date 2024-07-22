Курс доллара заметно снизился в Казахстане

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на пять тенге и составил 473,16 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 477 тенге, Алматы - 475,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 515,5 тенге, российского рубля - 5,39 тенге, китайского юаня - 64,86 тенге.