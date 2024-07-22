Курс доллара заметно снизился в Казахстане
Сегодня, 20:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
67Фото: baigenews.kz
Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на пять тенге и составил 473,16 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 477 тенге, Алматы - 475,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 515,5 тенге, российского рубля - 5,39 тенге, китайского юаня - 64,86 тенге.
Самое читаемое
- Угрожавший Алимханулы боксёр лишился титула
- Житель Актобе познакомился с мошенником на вокзале и стал обладателем чужого кредита
- Насте Ивлеевой закрыли выезд из России
- Не попадала в ноты и вообще была странной: скандал случился на концерте Глюк'oZы
- Автобус провалился под землю: в Павлодарской области простились с погибшим спасателем