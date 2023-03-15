Курс доллара взлетел до 470 тенге в обменниках Казахстана

Доллар в обменниках резко вырос, подорожав на 34-35 тенге меньше чем за две недели - его стоимость поднялась до 470 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По информации kurs.kz, в столичных обменных пунктах доллар покупают в среднем за 466 тенге, а вот продажа американской валюты достигла 470 тенге за доллар.

К слову, официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 15 марта, составил 458,22 тенге.