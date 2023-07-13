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BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42
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Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Курс доллара вырос в Казахстане

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

После вечерней сессии курс составил 443,77 тенге, поднявшись на 2,9 тенге за день.

Курс евро составил 495,03 тенге, рубля - 4,9 тенге, юаня - 61,6 тенге.

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Сегодня, 18:42
237
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