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Сегодня, 18:28
63
63Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов
Курс доллара вырос в Казахстане
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют. По их итогам доллар подорожал более чем на два тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 447,12 тенге. В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 444 тенге, продают – по 446,5 тенге.
Курс евро составил 478,94 тенге, российского рубля - 5,53 тенге, китайского юаня - 62,81 тенге.
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