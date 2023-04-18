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pixabay.com Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55
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Фото: pixabay.com

Курс доллара вырос в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара вырос за сутки на 2,46 тенге и составил 451,08 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Курс евро снизился до 495,08 тенге. Российский рубль - 5,5 тенге, юань - 65,4 тенге.

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Сегодня, 18:55
195
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