  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 16:26
144
Сегодня, 16:26
144
Фото: pixabay.com

Курс доллара вырос в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 16:00 курс поднялся на 3,44 тенге и составил 451,71 тенге.

Курс евро составил 488,76 тенге, российского рубля - 5,8 тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:26
144
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх