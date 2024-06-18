Курс доллара вырос сразу более чем на пять тенге в Казахстане
Сегодня, 17:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
104Фото: baigenews.kz
Курс доллара взлетел в Казахстане по итогам торгов на фондовой бирже KASE, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки средневзвешенный курс американской валюты вырос сразу на 5,09 тенге и составил 458,15 тенге.
В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 462 тенге.
Курс евро по итогам торгов составляет 492,12 тенге, российского рубля - 5,22 тенге, китайского юаня - 62,65 тенге.
Самое читаемое
- Неизвестный на глазах у прохожих перерезал горло мужчине в Павлодаре
- На островах Греции загадочно исчезают и погибают туристы
- Лжекомпозитора задержали в Алматы по заявлению артистов
- Армана Шораева подозревают в жестоком избиении сожительницы: полиция начала расследование
- Пропавшую судью из Астаны нашли мёртвой в Германии - СМИ