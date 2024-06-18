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Курс доллара вырос сразу более чем на пять тенге в Казахстане

Сегодня, 17:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара взлетел в Казахстане по итогам торгов на фондовой бирже KASE, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки средневзвешенный курс американской валюты вырос сразу на 5,09 тенге и составил 458,15 тенге.

В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 462 тенге.

Курс евро по итогам торгов составляет 492,12 тенге, российского рубля - 5,22 тенге, китайского юаня - 62,65 тенге. 

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