Курс доллара вырос сразу более чем на 6 тенге в Казахстане

Курс доллара резко вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс вырос на 6,2 тенге, за месяц на 28,88 тенге и в итоге составил 471,84 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 473 тенге, Алматы - 472,7 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 504,82 тенге, российского рубля - 5,5 тенге, китайского юаня - 64,3 тенге.

Ранее глава Нацбанка рассказал, что будет с курсом тенге.