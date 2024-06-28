Курс доллара вырос сразу более чем на 6 тенге в Казахстане
Сегодня, 17:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
100Фото: baigenews.kz
Курс доллара резко вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки курс вырос на 6,2 тенге, за месяц на 28,88 тенге и в итоге составил 471,84 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 473 тенге, Алматы - 472,7 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил 504,82 тенге, российского рубля - 5,5 тенге, китайского юаня - 64,3 тенге.
Ранее глава Нацбанка рассказал, что будет с курсом тенге.
Самое читаемое
- Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане
- Как Казахстан предотвращает глобальное изменение климата и что этому мешает
- Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова
- Женщина зарубила топором трехлетнюю дочь из-за обиды на мужа
- Певицу Алсу не развели с мужем