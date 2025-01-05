Курс доллара стал выше в результате торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки средневзвешенный курс "американца" поднялся на 1,2 тенге и составил 526,3 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 534 тенге, Алматы - 531 тенге.

Курс евро составил 547,74 тенге, российского рубля - 4,78 тенге, китайского юаня - 71,85 тенге.