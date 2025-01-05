Курс доллара вырос после праздников в Казахстане
За месяц доллар подорожал почти на 13 тенге.
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
26Фото: baigenews.kz
Курс доллара стал выше в результате торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки средневзвешенный курс "американца" поднялся на 1,2 тенге и составил 526,3 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 534 тенге, Алматы - 531 тенге.
Курс евро составил 547,74 тенге, российского рубля - 4,78 тенге, китайского юаня - 71,85 тенге.