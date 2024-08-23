Курс доллара вырос почти на 4 тенге перед выходными в Казахстане
Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13Сегодня, 18:13
123Фото: baigenews.kz
Курс доллара вновь значительно вырос в Казахстане. По итогам торгов на KASE он составил 482,84 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки курс увеличился на 3,69 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 484 тенге, Алматы - 483,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 537 тенге, российского рубля - 5,25 тенге, китайского юаня - 67,35 тенге.
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