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Курс доллара вырос почти на 4 тенге перед выходными в Казахстане

Сегодня, 18:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара вновь значительно вырос в Казахстане. По итогам торгов на KASE он составил 482,84 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс увеличился на 3,69 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 484 тенге, Алматы - 483,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 537 тенге, российского рубля - 5,25 тенге, китайского юаня - 67,35 тенге.

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