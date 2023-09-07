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Курс доллара вырос почти на 3 тенге в Казахстане

Сегодня, 17:27
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вырос на 2,83 тенге и составил 464,59 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За месяц курс американской валюты повысился на 18,66 тенге.

По данным сайта Kurs.kz, в обменниках Алматы доллары продают в среднем по 466 тенге, покупают - по 463 тенге. В Астане курс продажи 465-469 тенге за доллар, покупки - 463-465 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 498,59 тенге, рубля - 4,73, юаня - 63,32 тенге.

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