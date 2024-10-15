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Курс доллара вырос почти на 3 тенге на KASE

Сегодня, 18:59
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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Фото: akorda.kz

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки американская валюта подорожала на 2,98 тенге, средневзвешенный курс - 487,5 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 491 тенге, Алматы - 490,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 531,18 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 68,38 тенге.

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