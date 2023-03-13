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Курс доллара вырос почти на 10 тенге в Казахстане Сегодня, 18:20
76
Сегодня, 18:20
76

Курс доллара вырос почти на 10 тенге в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 456,45 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

После выходных курс подскочил сразу на 9,44 тенге. Эксперты DataHub_FCBK отмечают, что это самый сильный дневной рост с 23 июня 2022 года. 

Евро подорожал на 16,11 тенге до 488,16 тенге.

"Несмотря на скорость, с которой слабеет тенге, курсы иностранных валют всё ещё ниже, чем были в начале года", - отметили аналитики.

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#валюта #доллар #евро #финансы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
76
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