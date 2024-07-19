Курс доллара вырос перед выходными в Казахстане

Сегодня, 17:56

Сегодня, 17:56

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже установлен средневзвешенный курс доллара на выходные, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс вырос на 1,03 тенге и составил 478,28 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 479 тенге, Алматы - 476,9 тенге.

Курс евро - 518,28 тенге, российского рубля - 5,4 тенге, китайского юаня - 65,86 тенге.