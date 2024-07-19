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Курс доллара вырос перед выходными в Казахстане

Сегодня, 17:56
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: baigenews.kz

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже установлен средневзвешенный курс доллара на выходные, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс вырос на 1,03 тенге и составил 478,28 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 479 тенге, Алматы - 476,9 тенге. 

Курс евро - 518,28 тенге, российского рубля - 5,4 тенге, китайского юаня - 65,86 тенге. 

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