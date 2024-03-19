Курс доллара вырос перед праздниками в Казахстане
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
111Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Перед долгими праздничными выходными средневзвешенный курс американской валюты стал выше на 1,72 тенге и составил 451,02 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы - 452 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 489,46 тенге, российского рубля - 4,89 тенге, китайского юаня - 62,53 тенге.
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