Курс доллара вырос перед праздниками в Казахстане

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Перед долгими праздничными выходными средневзвешенный курс американской валюты стал выше на 1,72 тенге и составил 451,02 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы - 452 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 489,46 тенге, российского рубля - 4,89 тенге, китайского юаня - 62,53 тенге.