Курс доллара вырос ещё на 2 тенге в Казахстане

В Казахстане продолжает расти курс доллара, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс за сутки вырос на 2,1 тенге и составил 486,58 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 488,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 535,1 тенге, российского рубля - 5,05 тенге, китайского юаня - 68,74 тенге.