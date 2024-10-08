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Курс доллара вырос ещё на 2 тенге в Казахстане

Сегодня, 17:59
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане продолжает расти курс доллара, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс за сутки вырос на 2,1 тенге и составил 486,58 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 488,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 535,1 тенге, российского рубля - 5,05 тенге, китайского юаня - 68,74 тенге.

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