Курс доллара вырос до максимума с марта 2022 года

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос после выходных на 2,39 тенге и составил 484,48 тенге. Это максимум с марта 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 486 тенге, Алматы - 486,5 тенге.

Аналитики первого кредитного бюро отмечают, что за условную психологическую отметку в 480 тенге доллар в последние месяцы выходит нередко, но технически нынешний показатель стал самым высоким с конца марта позапрошлого года.

Курс евро по итогам торгов составил 531,35 тенге, российского рубля - 5,03 тенге.