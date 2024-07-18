Курс доллара вновь вырос в Казахстане
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
23Фото: baigenews.kz
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 2,16 тенге до 477,03 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 479,3 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 518,26 тенге, российского рубля - 5,38 тенге, китайского юаня - 65,55 тенге.