Курс доллара вновь вырос в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 2,16 тенге до 477,03 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 480 тенге, Алматы - 479,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 518,26 тенге, российского рубля - 5,38 тенге, китайского юаня - 65,55 тенге.