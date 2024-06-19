Курс доллара вновь вырос в Казахстане

Курс доллара со сутки вырос ещё на 1,61 тенге в Казахстане. За месяц показатель увеличился на 16,1 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американской валюты составил 459,76 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 463 тенге, Алматы - 461,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 493,21 тенге, российского рубля - 5,47 тенге, китайского юаня - 63,1 тенге.

Ранее экономист объяснил, с чем связан резкий рост курса доллара в Казахстане.